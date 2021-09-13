Исследование: "Спутник Лайт" защищает пожилых эффективнее других вакцин

В исследовании определялась эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") при вакцинации, в том числе, и пожилых людей, сообщили в РФПИ. Вакцина продемонстрировала эффективность против коронавируса на уровне 78,6-83,7% в возрастной группе 60-79 лет.

Люди этого возраста (и старше) находятся в группе повышенного риска по тяжелому течению COVID-19 и уровню смертности среди заболевших. Поэтому важен еще один результат исследований аргентинских ученых: эффективность вакцинации "Спутником Лайт" против госпитализации (то есть тяжелого течения заболевания, требующего лечения в стационаре) составила 82,1-87,6%. Расчеты основаны на данных более 40 тыс. вакцинированных аргентинцев, которые были представлены для анализа министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.

В исследовании принимали участие специалисты факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса - всего 15 авторов.

Ранее аргентинские специалисты обнародовали результаты исследования, согласно которым "Спутник Лайт" эффективно защищает от повторного заражения коронавирусом тех, кто ранее уже перенес эту инфекцию. Результаты этого исследования также публиковал журнал Cell Reports Medicine в июле 2021 года. Авторами публикации стали 39 исследователей из разных медицинских учреждений и институтов Аргентины, они проанализировали данные 288 медиков, которые переболели COVID-19, а позже получили прививку "Спутником Лайт".

"По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно иммунизации только первым компонентом "Спутника V" (вакцина "Спутник Лайт")", - прокомментировали выводы аргентинских ученых в РФПИ.

Справка "РГ"

EClinicalMedicine - рецензируемый медицинский журнал с открытым доступом (издается ведущим медицинским журналом The Lancet)