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15.09.2021 09:12
Рубрика: Экономика

В Роснедрах оценили срок добычи в России рентабельных запасов нефти

Текст: Василий Кошкин

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 20-21 год. Об этом ТАСС заявил врио главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Чиновник отметил, что этот период будет увеличиваться с развитием технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

По словам Петрова, самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь. "Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет", - отметил врио главы ведомства.

При этом, по его словам, разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока нерентабельна. Причина - отсутствие необходимой инфраструктуры.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что обеспеченность России нефтью при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. По его словам, существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку.

В Росстате отмечали, что доля нефтегазового сектора в российском ВВП в 2020 году составила 15,2% - 16,3 триллиона рублей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минприроды Роснедра

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