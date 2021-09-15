Во сколько семье с детьми обойдется посещение святых мест

Молодежный историко-патриотический туризм может стать одним из эффективных средств воспитания молодежи Союзного государства. Об этом, в частности, шла речь на недавнем Республиканском педсовете, который прошел в Минске накануне нового учебного года с участием Президента Беларуси. Во время мероприятия Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать систему организации экскурсий школьников по памятным местам.

"Поезд Победы" - уникальный музей-инсталляция об истории войны. С осени 2020 года он проехал более 55 городов России и Беларуси. А вернулся в Москву в мае 2021 года. Роман Щербенков

Идею активно поддержали и депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. По их мнению, надо сделать так, чтобы каждый молодой гражданин Союзного государства имел возможность побывать в таких святых местах, как Ржевский мемориал и Брестская крепость, Пискаревское кладбище и Хатынь... Сейчас на средства Союзного государства идет масштабная реконструкция Брестской крепости. Прошлым летом в Тверской области установлена 25-метровая скульптурная композиция Советскому солдату на Ржевском мемориальном комплексе; открыт монумент в Гомельской области, посвященный операции "Багратион".

Как сегодня обстоят дела с молодежным историко-патриотическим туризмом в России и Беларуси, есть ли финансовая поддержка со стороны государства на развитие таких программ и в какую сумму обходится сейчас посещение святынь среднестатистической семье со школьниками? Вопросы изучили репортеры "СОЮЗа".

Как в России

В рамках национального проекта "Культура" с 2014 года реализуется Всероссийская военно-патриотическая программа "Дороги Победы".

Она разработана Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с Минкультуры и Минобороны России, Ростуризмом и правительством Московской области. Программа предлагает бесплатные автобусные экскурсии по объектам военно-исторического наследия России для школьников 1-11-х классов. Включены проезд на автобусе, ночевка, трехразовое питание и экскурсии. Записаться на такую программу могут учащиеся школ и кадетских корпусов, курсанты военных училищ, воспитанники детских домов и подопечные социальных учреждений. Экскурсионные маршруты включают 31 музей Москвы и Московской области. Есть и двухдневные экскурсии из Москвы - во Владимирскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области. Но только для детей старше девяти лет. Недавно объявлено, что уже в этом году будет открыта запись на новые направления: в Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Волгоград, Карелию, Кемерово, Самару, Тамбов, Мордовию, Приморский край, Калининград. Судя по многочисленным отзывам, программа работает, но записаться на нее непросто ввиду огромного количества желающих.

Двухдневная бюджетная поездка в Волгоград с выездом из Москвы - это около 10 тысяч рублей на одного учащегося

Помимо госпрограммы историко-патриотические маршруты для школьников активно разрабатывают туристические операторы. Мы изучили три знаковых места, которые полагаем обязательными для посещения молодежью, - Ржевский мемориал, Мамаев курган (Волгоград) и Брестскую крепость.

Экскурсия на Ржевский мемориал предполагает однодневное и двухдневное посещение. Однодневная экскурсия на автобусе для класса численностью до 30 человек обойдется в среднем в 2300 рублей на человека. Плюс питание из расчета примерно 350-450 рублей. То есть около трех тысяч рублей на человека. Но это с выездом из Москвы. Двухдневная экскурсия "Героический Ржев. Дорогой памяти" с ночевкой в доме отдыха подо Ржевом и посещением "Парка Патриот" и партизанской деревни обойдется группе из 30 человек уже в 7500 рублей на каждого. Если до Москвы придется еще добираться, то плюсуйте и эти расходы.

Двухдневная школьная экскурсия в город-герой Волгоград с посещением историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане классу из 30 человек в бюджетном варианте, с расселением в гостинице в трехместных номерах, с завтраком и обедом, обойдется примерно в 6 тысяч рублей.

Это без учета дороги - на транспортные расходы можно смело закладывать еще порядка 4 тысяч рублей минимум при учете, что ехать придется в плацкартном вагоне из Москвы без пересадки. Итого около 10 тысяч рублей. Если же речь идет о поездке белорусских школьников, то расходы можно удвоить: плюсовать стоимость билетов до Москвы и обратно. К тому же на школьников из Беларуси не распространяются проездные льготы. Двухдневная экскурсия в Брест с посещением Брестской крепости и Пятого форта с одной ночевкой в гостинице и трехразовым питанием обойдется российским школьникам в среднем около восьми тысяч рублей на человека. Дорога в оба конца из Москвы до Бреста в плацкарте будет стоить еще около шести тысяч. Полностью тур с питанием и дорогой потянет на 14 тысяч рублей.

Добраться сейчас до Бреста из-за ограничений, связанных с коронавирусом, можно только из Москвы и Санкт-Петербурга, так что российским школьникам из других регионов надо закладывать дорогу до одной из двух столиц.

Российские туроператоры предлагают туры в Брест через Минск с заездом на автобусе в Хатынь. Стоимость такого двухдневного тура будет стоить столько же - около восьми тысяч рублей. Плюс примерно такая же сумма уйдет на билеты в оба конца в плацкартном вагоне.

Из российских регионов прямое сообщение с Минском имеют Краснодарский край (поезд Адлер-Москва) и Калининград. Стоимость плацкарта как из Адлера, так и из Калининграда примерно одинаковая - в оба конца около 12 тысяч рублей. Таким образом, полный пакет с экскурсией, питанием и дорогой выйдет под 20 тысяч рублей. К сожалению, не каждая российская семья без поддержки со стороны государства может позволить себе такие экскурсии.

Важно, что всенародная акция "Бессмертный полк" завоевывает сердца молодых. Фото: Роман Щербенков

Как в Беларуси

Чтобы придать развитию молодежного туризма новый импульс, многое уже делается: инициировано включение в типовой учебный план общего среднего образования обязательных экскурсий по знаковым историко-культурным, природным и другим местам Беларуси. Все это должно увязываться с учебными программами школьных предметов.

Например, для учеников I-IV классов будут организовывать экскурсии по двум объектам регионального значения в год, для ребят V-Хї классов - по два объекта регионального и одному объекту республиканского значения в течение года. Маршруты школьных экскурсий включают в себя патриотический компонент (например, Брестская крепость, Хатынь), экологический (национальные парки "Беловежская пуща", "Браславские озера") и историко-культурный (Несвижский и Мирский замки). Прорабатывается вопрос о субсидировании этих экскурсий.

Заместитель генерального директора по туризму УП "Беларустурист", одной из старейших туристско-экскурсионных компаний Беларуси, Елена Паршуто говорит, что с началом нового учебного года интерес к экскурсиям по знаковым местам Беларуси со стороны школ заметно вырос:

- Потихоньку возвращаемся к тому спросу, что был до пандемии. Как правило, мы подстраиваемся под школьную программу, выбирая темы экскурсий, чтобы ребятам было максимально интересно. Помимо таких известных и знаковых мест, как Брестская крепость, Хатынь, Курган Славы, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", организуются туры по менее раскрученным маршрутам. В них, кстати, вошли объекты, открытые в прошлом году при поддержке главы государства: мемориальный комплекс "Ола" в Светлогорском районе, "Борки" в Кировском районе. Традиционно популярны у молодежи экскурсии, в которых раскрывается белорусская национальная культура. И речь не только о посещении музеев, но и о своего рода интерактиве, когда экскурсанты могут, к примеру, сесть за станок и попробовать процесс ткачества или поучаствовать в выпечке хлеба по старинным рецептам, в свадебном обряде.

С началом нового учебного года интерес к экскурсиям по знаковым местам Беларуси заметно вырос

Доступность - обязательное условие для туристических компаний, работающих в направлении молодежного туризма. К примеру, "Беларустурист" удешевляет туры за счет собственных туристических баз и гостиничных комплексов, автотранспорта. К примеру, стоимость обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по белорусской столице, длящейся более трех часов, не превысит 6-7 у.е. в рублевом эквиваленте. Однодневная туристическая поездка в древний Полоцк в зависимости от набора услуг обойдется от 15 у.е. на человека.

- Кроме того, для молодых людей, являющихся членами профсоюза, предусмотрена 25-процентная скидка на проживание во всех наших восьми тургостиницах и базах отдыха, - обращает внимание Елена Паршуто. - Для молодых людей эти объекты предлагают самые разнообразные варианты отдыха - от сплава на байдарках по реке до тура по белорусским болотам и поездки в Полесский радиационный заповедник. Чтобы развивать молодежный туризм дальше, туристической индустрии надо быть в постоянном поиске, предлагая то, чего до этого не предлагал никто. Думаю, многое из того, что сегодня востребовано белорусской молодежью, будет пользоваться спросом и у наших гостей, когда возобновятся въездные туристические потоки.