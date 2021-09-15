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Вышел трейлер второй половины "Что, если...?" с Тони Старком и Таносом

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    15.09.2021, 04:56
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

В Сети опубликован трейлер второй половины сезона марвеловского мультсериала "Что, если...?" с кучей новых кадров и супергероев в непривычных обстоятельствах. И посулом "надежды на мультивселенную".

Фото: instagram.com/ spider.fan.backup
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Среди прочего, мы увидели Тони Старка с Перчаткой Бесконечности, Таноса, злого Доктора Стрэнджа, а также Капитана Марвел, Локи, Тора, Гамору, Халка, Чёрную вдову, Человека-паука, Т'Чаллу, Говарда-утку, Ника Фьюри, необычного Человека-муравья и много кого ещё.

Новая серия мультсериала про альтернативные миры Marvel выйдет уже сегодня.

Ранее студия Marvel поделилась первым трейлером сериала "Соколиный глаз".

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