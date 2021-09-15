Вышел трейлер второй половины "Что, если...?" с Тони Старком и Таносом

В Сети опубликован трейлер второй половины сезона марвеловского мультсериала "Что, если...?" с кучей новых кадров и супергероев в непривычных обстоятельствах. И посулом "надежды на мультивселенную".

Среди прочего, мы увидели Тони Старка с Перчаткой Бесконечности, Таноса, злого Доктора Стрэнджа, а также Капитана Марвел, Локи, Тора, Гамору, Халка, Чёрную вдову, Человека-паука, Т'Чаллу, Говарда-утку, Ника Фьюри, необычного Человека-муравья и много кого ещё.

Новая серия мультсериала про альтернативные миры Marvel выйдет уже сегодня.

Ранее студия Marvel поделилась первым трейлером сериала "Соколиный глаз".