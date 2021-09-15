Xiaomi показала новые смартфоны с супербыстрой зарядкой

В Xiaomi провели презентацию новых устройств. Компания представила новое поколение флагманских смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro. Оба гаджета получили AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 6,67 дюйма с защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

11T оснащен 6-нм процессором MediaTek Dimensity 1200 Ultra, его старший "брат" - 5-нм Qualcomm Snapdragon 888. Объем оперативной памяти - 8 Гб, встроенная варьируется от 128 до 256 Гб.

Главная особенность Xiaomi 11T Pro - то, что его аккумулятор на 5000 мАч пожет полностью. зарядиться от 120-ваттного адаптера всего за 17 минут. Младшая модель поддерживает быструю зарядку на 67 ватт.

Оба смартфона получили тройные камеры с широкоугольным сенсором на 108 Мп, ультраширокоугольным объективом (угол обзора - 120 градусов) на 8 Мп и телемакрообъективом с 2-кратным зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

В устройствах есть стереодинамики; отличие 11T Pro - в поддержке технологии объемного звука Dolby Atmos.

Новинки начнут продавать в Европе с 1 октября. Заявленные цены - 499 евро за Xiaomi 11T (около 43 тысяч рублей) и от 649 евро за Xiaomi 11T Pro (56 тысяч рублей).