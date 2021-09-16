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16.09.2021 09:04
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Genesis получат бесключевой доступ - по лицу владельца

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Премиум-суббренд Hyundai - Genesis - сообщил о начале внедрения новой технологии, которая выведет взаимодействие владельца и автомобиля на новый уровень. Теперь в салон можно будет попасть без ключа, с использованием биометрической информации.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Новая технология получила название Face Connect, из названия которой понятно, что машина будет узнавать владельца по лицу. "Глазом" системы является камера ближнего инфракрасного диапазона, которая может "видеть" даже ночью или в дождливую погоду.

Теперь владельцам (в системе можно зарегистрировать до двух лиц) не придётся всё время носить с собой смарт-ключ. Даже если оставить его в автомобиле, то заблокировать двери можно по Face Connect. Это очень удобно для тех, кто занимается активным отдыхом: например, сёрфингом или катанием на кроссовом мотоцикле.

Также в Genesis отметили, что модернизировали обновление ПО автомобиля "по воздуху": если раньше обновлялись прошивки для мультимедиа, проекционного дисплея и приборной панели, то теперь без проводов можно будет получать программное обеспечение, отвечающее за работу тормозов, подушек безопасности, подвески, рулевого управления.

Face Connect и система обновления ПО (OTA) дебютирует на компактном электрическом кроссовере Genesis GV60, который обещают выпустить "в ближайшее время", а затем эти опции распространятся на другие модели.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis