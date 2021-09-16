Автомобили Genesis получат бесключевой доступ - по лицу владельца

Премиум-суббренд Hyundai - Genesis - сообщил о начале внедрения новой технологии, которая выведет взаимодействие владельца и автомобиля на новый уровень. Теперь в салон можно будет попасть без ключа, с использованием биометрической информации.

Новая технология получила название Face Connect, из названия которой понятно, что машина будет узнавать владельца по лицу. "Глазом" системы является камера ближнего инфракрасного диапазона, которая может "видеть" даже ночью или в дождливую погоду.

Теперь владельцам (в системе можно зарегистрировать до двух лиц) не придётся всё время носить с собой смарт-ключ. Даже если оставить его в автомобиле, то заблокировать двери можно по Face Connect. Это очень удобно для тех, кто занимается активным отдыхом: например, сёрфингом или катанием на кроссовом мотоцикле.

Также в Genesis отметили, что модернизировали обновление ПО автомобиля "по воздуху": если раньше обновлялись прошивки для мультимедиа, проекционного дисплея и приборной панели, то теперь без проводов можно будет получать программное обеспечение, отвечающее за работу тормозов, подушек безопасности, подвески, рулевого управления.

Face Connect и система обновления ПО (OTA) дебютирует на компактном электрическом кроссовере Genesis GV60, который обещают выпустить "в ближайшее время", а затем эти опции распространятся на другие модели.

Фото: Пресс-служба Genesis.