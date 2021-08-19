Genesis показал кроссовер GV60: лого Tesla и "говорящая" сфера из кристаллов

Премиальная марка Hyundai - Genesis - опубликовала изображения электрического кроссовера GV60, который в компании назвали самой спортивной моделью" в линейке.

Речь идёт не о характеристиках, а о масштабировании дизайнерской концепции в зависимости от размера автомобиля. Буква G в индексе автомобиля означает Genesis, V указывает на универсальность, а цифровая часть - ранг модели в линейке бренда: чем больше цифра, тем больше в автомобиле элегантности, чем меньше, тем атлетичнее выглядит машина. Именно по этой логике Genesis GV60 является самым спортивным.

Фирменного щита, который идёт в комплекте с четырёхсекционной оптикой, Genesis GV60 не получил: решётка расположена на уровне центра колёс, что, по словам компании, необходимо для охлаждения батарей, установленных в днище.

На Genesis GV60 дебютировал новый шильдик с орнаментом гильош и толщиной, уменьшенной почти на 80%.

Genesis GV60, как и его соплатформенник Ioniq 5 от Hyundai, получил так называемую "Clamshell Hood" - панель, объединяющую капот и передние крылья, благодаря чему минимизировано количество зазоров и повышено ощущение "гладкости" передней части.

Также стоит обратить внимание на заднюю стойку, через которую проходит хромированная ломаная линия, образующая фигуру, похожую на логотип… Tesla.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Салон нового Genesis GV60 был рассекречен "шпионами", но менее интересным от этого не стал. Здесь всё традиционно по меркам нынешних реалий: единая панель приборки и мультимедиа, отсутствие как такового тоннеля пола, экраны в дверях, на которые выводится картинка с камер заднего вида.

Одна из фишек кроссовера - "сфера из кристаллов", расположенная под селектором выбора движения по правую руку водителя. В Genesis говорят, что это сфера, показывающая настроение автомобиля, которая, вращаясь, превращается в селектор трансмиссии Shift By Wire. Надеемся увидеть, как это всё работает в ближайшее время.

Технические характеристики и дата выхода будут объявлены позднее. GV60 создан на платформе E-GMP, как и Ioniq 5 и Kia EV6, поэтому можно ожидать, что на одном заряде кроссовер Genesis сможет проезжать не менее 380 км.

Фото: Пресс-служба Genesis.