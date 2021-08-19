Genesis показал кроссовер GV60: лого Tesla и "говорящая" сфера из кристаллов

Премиальная марка Hyundai - Genesis - опубликовала изображения электрического кроссовера GV60, который в компании назвали самой спортивной моделью" в линейке.
Речь идёт не о характеристиках, а о масштабировании дизайнерской концепции в зависимости от размера автомобиля. Буква G в индексе автомобиля означает Genesis, V указывает на универсальность, а цифровая часть - ранг модели в линейке бренда: чем больше цифра, тем больше в автомобиле элегантности, чем меньше, тем атлетичнее выглядит машина. Именно по этой логике Genesis GV60 является самым спортивным.
Фирменного щита, который идёт в комплекте с четырёхсекционной оптикой, Genesis GV60 не получил: решётка расположена на уровне центра колёс, что, по словам компании, необходимо для охлаждения батарей, установленных в днище.
На Genesis GV60 дебютировал новый шильдик с орнаментом гильош и толщиной, уменьшенной почти на 80%.
Genesis GV60, как и его соплатформенник Ioniq 5 от Hyundai, получил так называемую "Clamshell Hood" - панель, объединяющую капот и передние крылья, благодаря чему минимизировано количество зазоров и повышено ощущение "гладкости" передней части.
Также стоит обратить внимание на заднюю стойку, через которую проходит хромированная ломаная линия, образующая фигуру, похожую на логотип… Tesla.
Салон нового Genesis GV60 был рассекречен "шпионами", но менее интересным от этого не стал. Здесь всё традиционно по меркам нынешних реалий: единая панель приборки и мультимедиа, отсутствие как такового тоннеля пола, экраны в дверях, на которые выводится картинка с камер заднего вида.
Одна из фишек кроссовера - "сфера из кристаллов", расположенная под селектором выбора движения по правую руку водителя. В Genesis говорят, что это сфера, показывающая настроение автомобиля, которая, вращаясь, превращается в селектор трансмиссии Shift By Wire. Надеемся увидеть, как это всё работает в ближайшее время.
Технические характеристики и дата выхода будут объявлены позднее. GV60 создан на платформе E-GMP, как и Ioniq 5 и Kia EV6, поэтому можно ожидать, что на одном заряде кроссовер Genesis сможет проезжать не менее 380 км.