Купеобразный Genesis получит сферический селектор "автомата"

Премиум-марка Genesis готовится к выходу своей самой компактной модели - кросс-купе GV60. Портал Autohome опубликовал фотографии экстерьера и интерьера GV60 без маскировочных плёнок.

Снаружи кроссовер отличает купеобразная форма кузова, фирменные двухэтажные фонари, крупный спойлер, аэродинамические рейлинги, антенна-плавник, литые диски со сложным дизайном.

Внутри на центральной консоли можно рассмотреть сферический селектор автоматической трансмиссии и шайбу выбора режимов движения. Также в салоне имеется рулевое колесо с массивными спицами, широкая панель комбинации приборов и мультимедийной системы, круглые ручки дверей, экраны на дверных картах (выводится изображение с камер заднего вида).

Genesis GV60 разработан на электрической платформе E-GMP. Поэтому по технической части модель должна быть идентична Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

Дата премьеры кросс-купе пока неизвестна. Презентация GV60 может состояться уже в ближайшие месяцы.