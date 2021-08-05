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05.08.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Купеобразный Genesis получит сферический селектор "автомата"

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Премиум-марка Genesis готовится к выходу своей самой компактной модели - кросс-купе GV60. Портал Autohome опубликовал фотографии экстерьера и интерьера GV60 без маскировочных плёнок.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Снаружи кроссовер отличает купеобразная форма кузова, фирменные двухэтажные фонари, крупный спойлер, аэродинамические рейлинги, антенна-плавник, литые диски со сложным дизайном.

Внутри на центральной консоли можно рассмотреть сферический селектор автоматической трансмиссии и шайбу выбора режимов движения. Также в салоне имеется рулевое колесо с массивными спицами, широкая панель комбинации приборов и мультимедийной системы, круглые ручки дверей, экраны на дверных картах (выводится изображение с камер заднего вида).

Genesis GV60 разработан на электрической платформе E-GMP. Поэтому по технической части модель должна быть идентична Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

Дата премьеры кросс-купе пока неизвестна. Презентация GV60 может состояться уже в ближайшие месяцы.

Фото: www.autohome.com.cn
#Genesis