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16.09.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Santa Cruz не задерживается у дилеров: продают быстрее, чем Corvette

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

США - страна "правильных" пикапов: рамных, больших, на которых и в супермаркет можно съездить, и корову к ветеринару отвезти. И решение Hyundai выпустить Santa Cruz казалось сумасшествием: ну кому нужна такая "легковушка".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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В компании отмечали: миллениалам. И с целевой аудиторией не прогадали: новинка продаётся настолько быстро, что даже Chevrolet Corvette ей позавидует.

Сервис iSeeCars отслеживает, сколько времени проводят автомобили с момента поставки дилеру до передачи клиенту. В августе лидером по этому параметру был Chevrolet Corvette, но теперь на первом месте Hyundai Santa Cruz: по данным сервиса, среднее время пребывания пикапа составляет восемь дней.

За Corvette и Santa Cruz идут Mercedes-Benz GLS со средним показателем 8.7 дня, Subaru Crosstrek - 9 дней, Toyota RAV4 и Sienna ждут своих покупателей 9.5 дней. Дольше всего под крышей дилерского центра проводят Kia Carnival и Toyota Tacoma - 10.8 дня.

Напомним, мировая премьера Hyundai Santa Cruz состоялась в апреле 2021 года, продажи пикапа начались в июле. Автомобиль предлагается с бензиновым "атмосферником" мощностью 190 л.с. и 8-диапазонным "автоматом" в версиях с передним и полным приводом, для полноприводных версий доступен турбомотор на 279 л.с. в паре с преселективным "роботом".

Цены на Hyundai Santa Cruz начинаются от 23 990 долларов (1 745 000 рублей).

#Hyundai