Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху

Беларусь, по оценке президента Ирана Эбрахима Раиси, "демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолеет все трудности". Об этом глава одного из наиболее крупных государств Юго-Западной Азии заявил во время встречи со своим белорусским коллегой 16 сентября в Душанбе, где в эти дни проходят саммиты ОДКБ и ШОС.

В свою очередь Александр Лукашенко, поздравив Эбрахима Раиси с недавней победой на президентских выборах, подчеркнул, что "как бы ни складывалась обстановка в мире, обстоятельства, Иран с Беларусью всегда находили те пути, которые приводили к успеху".

Во время встречи, сообщает БЕЛТА, лидеры двух стран особое внимание уделили санкционному противостоянию. По словам белорусского лидера, республика всегда жила под санкциями, но для тех, кто вводил против страны ограничительные меры, это не приносило никакого эффекта. Как и в ситуации с Ираном, резонно добавил Лукашенко.

Эбрахим Раиси, обращаясь к своему визави, отметил, что и "сами американцы всегда признают тот факт, что политика максимального давления не срабатывает". "Мы считаем, что санкции не могут приостановить движение Ирана вперед", - заявил президент Исламской Республики.