Макрон объявил о нейтрализации главаря ячейки ИГ в Африке

Французские военные ликвидировали главаря одной из ячеек ИГ в Африке (запрещенная в России террористическая организация). Президент Эмманюэль Макрон написал об этом в Twitter.

Он отметил, что в ходе спецоперации нейтрализован Аднан Абу Валид ас-Сахрауи, который руководил группировкой "Исламское государство в Большой Сахаре".

"Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", - подчеркнул политик.

Сахель - обширный регион в Африке, включающий такие страны, как Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, в которых проживают почти 100 миллионов человек:

Ранее сообщалось, что в Афганистане американские военные уничтожили боевика ИГ, причастного к взрывам 29 августа в Кабуле.