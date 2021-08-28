США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане

Американские военные с помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика ИГ (запрещенная в России террористическая организация), причастного к недавним взрывам в Кабуле.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило об успешно проведенной дистанционной контртеррористической операции против планировщика ИГ. "Воздушный удар нанесен в провинции Нангархар. Цель уничтожена. Потерь среди гражданских нет", - заявил представитель Пентагона Уильям Урбан.

Напомним, после сразу нескольких терактов в Кабуле, в результате которых погибли почти 200 человек, в том числе 13 американских военных, президент США Джо Байден пообещал "ударить точно и сильно" по группировкам, причастным к взрывам.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы вас найдем и заставим заплатить, - сказал американский лидер. Он добавил, что "террористы не остановят нашу миссию", поэтому военные США продолжат работу по плану: к 31 августа завершат эвакуацию и американских граждан, и своих афганских союзников.