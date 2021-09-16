Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года

С 1 января 2022 года пенсионеры будут получать "сельскую" надбавку к пенсии даже после переезда в город. Об этом "Парламентской газете" рассказала сенатор Елена Бибикова.

Парламентарий напомнила, что сейчас надбавку получают неработающие россияне, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и живут в сельской местности. Она составляет 25% от фиксированной выплаты.

"Но с 1 января 2022 года её будут выплачивать и если человек переехал в город. Если же с кого-то надбавку из-за переезда в город уже сняли, то ее вернут", - объяснила Бибикова.

Ранее в ПФР предупредили, что из-за смены места работы, профессии, региона или даже страны не всегда удается быстро собрать необходимые документы, а в имеющихся могут встречаться ошибки. Из-за этого гражданину может быть неправильно начислена пенсия.

По данным ПФР, на 1 апреля этого года в стране проживали 42,6 млн пенсионеров. При этом 8,6 млн продолжали работать.