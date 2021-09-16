Новая "умная Creta": как эволюционировал бестселлер Hyundai

Главный кроссовер российского рынка сменил поколение. Hyundai Creta полностью изменилась как внешне, так и внутри. Правда, корейцы решили не рисковать и оставили те же двигатели и коробки. Как показал себя новый SUV в условиях сурового русского севера - в материале "РГ".

Как снаружи

После презентации новой Creta, которая состоялась в Санкт-Петербурге летом этого года, об экстерьере кроссовера не высказался разве что ленивый. И компания Hyundai получила обратную связь, которая вряд ли ей понравилась - дизайн второй генерации модели зашел не всем. Прямо скажем.

Другое дело, что дизайн - это вещь специфическая. Когда только на рынке появился Nissan Juke, много кому он казался каким-то уродцем. А чуть позже, когда машина уже примелькалась на наших дорогах, компактный SUV стал выглядеть не таким уж и страшным. Так что вполне возможно, что те, кому внешне новая Creta совсем не нравится, поменяют свое мнение в будущем.

Но мы все же скажем несколько слов о том, как визуально изменился бестселлер. Дизайн Hyundai Creta отличает "каскадная" решетка радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме "бумеранга" на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше. Если внешность первого поколения можно было назвать простоватой, то теперь она стала футуристичной.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Ну и не стоит забывать, что простые версии выглядят не так эффектно: решетка радиатора с матовыми горизонтальными брусьями, крыша в цвет кузова, черные пластиковые вставки в бамперах, шестнадцатидюймовые колеса, "штамповка" с колпаками. А именно такие Creta и будут составлять львиную часть продаж. При этом стоит отметить, что сами корейцы сравнивают новый кроссовер со своим большим SUV Palisade.

Что касается габаритов, то по сравнению с кроссовером первого поколения машина увеличилась в размерах: длина стала больше на 30 мм, ширина увеличилась на 10 мм, а размер колесной базы вырос на 20 миллиметров. При этом клиренс остался на том же уровне - в районе 190 мм.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Изменений внутри достаточно. Creta лишилась монохромных экранов в салоне: уже в "базе" мультимедийная система имеет 8-дюймовый цветной сенсорный экран с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В топовых версиях для заказа доступен LCD-экран высокого разрешения с диагональю 10,25 дюйма и одновременной поддержкой сразу двух подключенных по Bluetooth гаджетов. Приборка Supervision с аналоговыми указателями по краям и 7-дюймовым цветным экраном по центру.

Передняя панель теперь не имеет ничего общего с прежней. Самые топовые исполнения выполнены в двух цветах - смотрится классно. Жаль лишь, что в массы пойдут автомобили куда попроще. Creta также получила руль в виде штурвала самолета от старших моделей - он и здесь оказался очень кстати.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В салоне стало больше простора: кроссовер второй генерации на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и на 10 мм ниже предшественника. В итоге запас жизненного пространства увеличился по всем показателем. На втором ряду, например, хватит места для ног даже при рослых седоках спереди. Однако спинка заднего дивана слишком сильно отклонена назад, при этом регулировки наклона нет. Но хорошо, что появился откидной подлокотник.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Багажник стал больше на 33 литра - теперь в трюм влезет 433 литра. Под полом расположилась полноразмерная запаска. Жалко только, что "подполье" лишилось вкладыша с вещевыми отсеками.

В самой Hyundai новую Creta называют умной. И на это есть все основания. После смены поколения автомобиль получил большое количество опций, о которых владельцы бюджетного кроссовера раньше могли только мечтать. Например, набор электронных помощников Smart Sense - он включает в себя круиз-контроль с навыками автоматического торможения и систему мониторинга слепых зон.

Фото: Юрий Зубко / РГ

Плюс ко всему при включении поворотника на экран приборной панели выводится изображение с одной из камер в наружных зеркалах заднего вида. Да, такое мы уже видели на других моделях Hyundai, но сейчас это доступно и в Creta!

Благодаря телематике Bluelink владелец кроссовера может дистанционно открывать и закрывать машину, запускать и глушить двигатель, менять установки климат-контроля и обогревов, следить за запасом хода и давлением в шинах, легко найти машину на огромной парковке. Очень удобно и практично, умные сервисы доступны уже со средних комплектаций (и три года за них не нужно платить).

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Кроме того, Creta получила новые опции: панорамную крышу со сдвижным люком, аудиосистему Bose с восемью динамиками, систему кругового обзора, камеру заднего вида с омывателем, передний парктроник. Появился датчик дождя, центральный подлокотник, USB-порт для задних пассажиров.

Но и от экономии Hyundai никуда не ушел. Судите сами. Климат-контроль остался однозонным, индивидуальных дефлекторов вентиляции сзади нет, авторежим присутствует лишь у водительского стеклоподъемника, регулировка руля по вылету есть не во всех исполнениях.

Как едет, сколько теперь стоит

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Моторная гамма новой Creta осталась прежней: она включает два атмосферных бензиновых агрегата Gamma 1.6 MPI (123 л.с. в переднеприводной модификации и 121 л.с. в полноприводной версии) и Nu 2.0 MPI мощностью 150 л.с. В зависимости от двигателя и комплектации автомобиль предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач, а также с передним или полным приводом.

Ставка Hyundai на прежние силовые агрегаты и трансмиссии понятна - россияне консервативны, поэтому любые изменения нужно просчитывать очень осторожно. Ну и дилерам теперь не придется объяснять, зачем, например, Creta турбомотор (как на других рынках). И 1,6 литра, и 2,0 литра проверены временем и нашими условиями.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В движении Creta нового поколения демонстрирует ряд преимуществ перед кроссовером прошлой генерации. Автомобиль увереннее стоит на скоростной прямой, не рыскает при ускорении и без задержек реагирует на повороты руля.

В то же время, поскольку пружины и амортизаторы были перенастроены с прицелом на увеличение плавности хода, новая Creta стала гораздо легче расправляться с дорожным браком. Даже крупные ямы с острыми краями отфильтровываются, а на суровой пересеченке, как мы ни старались, замкнуть амортизаторы на ограничители нам не удалось - энергоемкость на высоте.

Более того, сложилось ощущение, что ходовую настраивали с прицелом на конкуренцию с модернизированным Renault Duster, который также заметно прибавил в плавности хода и избавился от вибраций на руле. Рулевое управление Creta также стало прозрачнее и в то же время острее. Баранка проделывает менее 2,5 оборотов от упора до упора и при этом ощущается очень легкой даже при выборе спортивных настроек шайбой на центральном тоннеле. Если проходить крутые повороты на высокой скорости, "кореец" демонстрирует весьма умеренные крены и точно прописывает траекторию. Посетовать можно разве что на вертикальную раскачку на волнах асфальта, да и та, строго говоря, не раздражает.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

По связке 2-литрового 150-сильного бензинового "атмосферника" и 6-диапазонного "автомата" - никаких сюрпризов. Дуэт попросту перенесли из машины прошлого поколения. Да, мотор грешит дефицитом тяги на "низах", а уже не новый "автомат" мешкает со сменой передач. Однако сделать ускорение более живым помогает спортрежим, который можно активировать селектором (в этом случае коробка начинает смещает точки переключений вниз), либо выбрав соответствующую предустановку шайбой на центральном тоннеле. В последнем случае руль нальется тяжестью, а реакция на "газ" обострится.

Добавим, что новая Creta, как и предшественница, предлагается также с начальным 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором, альтернативой 6-диапазонному "автомату" может быть 6-ступенчатая "механика", а полному приводу - передний. Впрочем, менее мощных машин, равно как версий 4х2 на тест, состоявшийся под Мурманском, не привезли. Тормоза субъективно стали срабатывать резче и стали чуть производительнее. К таким настройкам нужно привыкнуть, но по эффективности замедления даже малейших претензий не возникло.

Что касается шумоизоляции, здесь корейский автопроизводитель рапортует о большом прогрессе. Он действительно очевиден, но только если вы эксплуатируете машину на городских скоростях. При резком же нажатии на газ рокот мотора легко пробивает усиленную "шумку" подкапотного пространства, а на 120 км/ч становятся заметны аэродинамические шумы, проще говоря, ветер начинает свистеть в районе передних стоек.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

По внедорожному потенциалу также все осталось без изменений. Самое обидное, что в управляющей электронике так и не появилось режима Offroad, который также доступен, к примеру, для машин, реализуемых на рынке Индии. В российских автомобилях вы можете тасовать лишь предустановки Normal, Eco и Sport, причем "экономичный" режим на рыхлых и скользких поверхностях будет предпочтительным, поскольку педаль газа в этом случае становится задемпфированной, а грань пробуксовки заметно отодвигается, что помогает преодолевать сложные участки "пересеченки". Также подспорьем на бездорожье является отключаемая ESP. Причем здесь вы можете деактивировать как систему стабилизации (коротким нажатием кнопки слева от руля), так и противобуксовочную систему - вторичным долгим нажатием.

Зато в отличие от машин того же индийского рынка наши покупатели получили расширенный пакет теплых опций: подогрев лобового стекла, руля, всех кресел (включая спинки), внешних зеркал и заднего стекла, а также увеличенный до 5,2 л. бачок "омывайки".

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Наконец, если вы готовы переплачивать за современные опции и радеете о максимальной безопасности, вам следует обратить внимание на самую старшую комплектацию. Как водится, главные электронные ассистенты предлагаются и исключительно для топового исполнения Smart за 2 120 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Речь прежде всего о деликатно работающем круиз-контроле и системе контроля движения в полосе, столь же ненавязчиво "центрующей" автомобиль относительно линий разметки. Хороша также система контроля слепых зон и функция выведения картинки по флангу автомобиля при включении соответствующего поворотника. Хотя, если честно, картинка при ее высоком разрешении сфокусирован ниже точки взгляда водителя. Проектор данных на лобовое стекло был бы в этом случае явно предпочтительнее.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Впрочем, если этот "умный" инструментарий вам не слишком нужен, можно сэкономить и приобрести кроссовер по цене от 1 199 000 рублей (версия 4х2, мотор 1,6 л (123 л.с.) и 6-ступенчатая "механика") или такой же автомобиль, но в полноприводной версии (121 л.с.) по цене от 1 350 000 рублей. Но стоит учесть, что цены, которые заявляет Hyundai, далеки от тех, что вы можете увидеть в шоу-румах. Дилеры без зазрения совести заставляют покупать машины с дополнительными опциями на сотни тысяч рублей (впрочем, такая проблема присутствует у всех брендов на нашем рынке).

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Первое поколение Hyundai Creta появилось на российском рынке в 2016 году. Сразу же корейский кроссовер возглавил рейтинг самых популярных SUV нашего рынка, а потом и постоянно удерживал лидерство в сегменте. Ясно, что за "красивые глазки" достичь такого результата нельзя. Creta из года в год оставалась лучшим предложением в России по главному параметру - цена/качество.

Выход второй генерации должен помочь модели сделать еще один шаг вперед (для этого она получила новые технологии и опции), но при этом, естественно, в Hyundai не хотят растерять своих прежних клиентов (ради этой цели была сделана ставка на те же двигатели). Сможет ли Creta подтвердить свой статут бестселлера - покажет время.