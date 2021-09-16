Пять вещей, которые Apple не рассказала об iPhone 13

Презентация новых iPhone 13 и других девайсов прошла достаточно бойко, показав, что преимуществ у новинок немало. Но есть подробности, которые остались за кадром. О них пишет 9to5Mac.

Так, например, смартфоны линейки iPhone 13 получили возможность одновременной работы двух eSIM. Физическая симка может быть при этом отключена вовсе. Режим называется красиво - Dual eSIM.

Также новые iPhone стали тяжелее по сравнению с предыдущей линейкой. Версия mini потяжелела со 135 до 141 грамма, базовая - со 164 до 174 граммов, Pro - со 189 до 204 граммов, а Pro Max - с 228 до 240 граммов.

Также издание заметило, что "Киноэффект" (режим автоматического перевода фокуса с одного объекта в кадре на другой) работает только в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Съемка ProRes также имеет ограничения - на iPhone 13 Pro и Pro Max с объемом памяти 128 Гб она доступна в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Зато время автономной работы в некоторых режимах выросло не на полтора-два часа, как сообщалось на презентации, а заметно больше. Например, iPhone 12 Po Max может работать в режиме воспроизведения аудио до 80 часов, а iPhone 13 Pro Max - до 95 часов.

"Челка" в верхней части экрана уменьшилась в ширину на 20 процентов, однако стала выше примерно на миллиметр. Однако вряд ли это как-то скажется на повседневном использовании.