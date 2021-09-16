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Рубрика: Общество

Вильфанд: Новая волна холода накроет Москву в выходные

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Новая волна холода накроет столичный регион уже в эти выходные. "В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в темное время суток воздух прогреется максимум до +6 градусов, а в светлое - до +10.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
В конце сентября в столичном регионе может потеплеть до плюс 18-20 градусов

Но это еще полбеды. Жителей столицы 19 сентября огорчит не только пониженный температурный фон. Еще и осадки начнутся. "Это будет дождливый день", - добавил метеоролог. Такая же погода ожидается и в понедельник. Затем осадки прекратятся, а температура повысится, но всего на пару градусов. "Тепла существенного, конечно, не ожидаем. Будет 7-12 градусов", - с грустью отметил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночью 18 сентября столбики термометров в Москве до отметки "0 градусов", по области ожидаются заморозки - до минус четырех градусов.

Еще холоднее - на Урале. В Пермском крае и Свердловской области уже возможен мокрый снег. Испортится погода и на юге страны. Там ливни и очень сильный ветер.

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