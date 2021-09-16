Как решить проблему с дефицитом стройматериалов на Дальнем Востоке

Чтобы решить проблему с дефицитом стройматериалов на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае будет создан строительный кластер. Это подтвердил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Почему для изменения ситуации на рынке понадобилось именно кластерное решение, рассказал один из авторов проекта, директор хабаровского филиала компании - мирового производителя пластикового профиля для светопрозрачных конструкций Максим Поличка.

Максим Анатольевич, как у вас появилась идея строительного кластера на Востоке России?

Максим Поличка: В 2013 году мне удалось побывать в городе Дортмунде на западе Германии. Знаменитые крупповские заводы, крупповская сталь - это все оттуда. Именно там я впервые увидел, что такое кластеры. Всю жизнь эта земля была богата и обильна, потому что у них была своя руда. Но в 80-х годах прошлого века спрос на сталь резко упал, и в Дортмунде, который был центром промышленности, безработица достигла 45 процентов.

Зато к этому времени появились очень сильные университеты, они и стали стартовой точкой кластеров. В этих вузах дуальная система обучения, то есть три дня студент сидит за партой, а два дня в неделю работает на производстве. К третьему курсу он уже готовый специалист, а на четвертом может предложить какую-то инновацию. И весь четвертый курс тратит только на то, чтобы придумать, что можно поменять и сделать лучше. При этом специалисты мэрии Дортмунда ездят по всей Европе и приглашают к себе перспективных ребят. Это такой технологический инкубатор: собрали лучшие кадры, обу­чили, предоставили возможность разработки инновации, которую они потом здесь же, на месте могут реализовать. Вот она, идея кластера: все элементы для выпуска готовой продукции собраны вместе.

У нас пока не идет речь об инновациях. Нам нужно решить две основные проблемы: справиться с кадровым дефицитом и нехваткой стройматериалов соответствующей цены и качества. Раньше мы не брали на работу алкоголиков, а теперь ждем, пока они пропьются, чтобы хоть кто-то работал. Кирпич у нас стоит больше 20 рублей, в западных регионах страны - шесть. При этом на весь Хабаровский край всего один кирпичный завод. Поставлена задача увеличить объемы строительства. Задача хорошая, и деньги на реализацию вроде бы есть, а выполнить ее не получается. Потому что, когда ты организуешь любой процесс, его нельзя будет запустить, если выпадет хоть один элемент. Будет стоять замечательный автомобиль, но у него не будет одного колеса, и он не поедет. При создании любой системы нужно вычленить все необходимые элементы, и каждому уделить внимание.

Какие еще проблемы есть в этой отрасли? Например, земельные?

Максим Поличка: Во Владивостоке в 1990-е годы за участки только что из автоматов друг друга не расстреливали. Сейчас эту проблему решают, в том числе за счет ревизии земель минобороны. В Хабаровске земли всегда было достаточно. На самом деле у нас даже искусственно сдерживали строительство. Выделяли под застройку два или три участка в год, хотя заявок подавалось больше. Дали два участка, построили, можно продавать квартиры по 100 тысяч рублей за "квадрат"… Сейчас на это обратили внимание, новая команда пришла. Землю дают.

В ДФО поставлена задача увеличить объемы строительства. Задача хорошая, и деньги на реализацию вроде бы есть, а выполнить ее не получается

В наш строительный кластер, как и в Германии, будут включены и университеты, и производства?

Максим Поличка: Да, и производители стройматериалов, и застройщики… Это достаточно замкнутая структура. Она предъявляет очень жесткие требования к элементам, которые в нее входят. Я курирую в Хабаровске филиал завода по производству пластиковых профилей. И мы, разумеется, тоже заинтересованы в том, чтобы здесь много строили, потому что тогда сможем больше произвести и реализовать. В кластер должны быть объединены все заинтересованные.

Не возникнут ли проблемы с вузами? Сейчас у нас нет опыта такого тесного совмещения обучения и практической работы.

Максим Поличка: Если в программе развития Дальнего Востока поставят задачу создания строительного кластера в Хабаровском крае, университеты будут встроены в эту работу. Это кадровое обеспечение. Ведь вузы у нас - государственные организации, а не частные лавочки.

Вообще, высшую школу в последние годы постигла беда: она стала рынком образовательных услуг. Раньше, в эпоху плановой экономики, был пятилетний план. Знали, что через пять лет нужно будет столько-то учителей, врачей. Существовало распределение. Сейчас не так. Хочешь быть юристом, экономистом? Пожалуйста. В Хабаровске несколько образовательных организаций ежегодно выпускают сотни молодых людей по специальностям, которые на бирже труда представлены одной-двумя вакансиями. Нужна связь между системой образования и потребностями рынка. Так давайте начнем ее выстраивать со строительных факультетов ведущих вузов! И тогда молодой человек, который хочет жить на Дальнем Востоке, оканчивая школу, будет знать, что он может пойти в этот вуз, потом гарантированно устроиться на предприятие. Он построит дом, в котором потом будет жить, школу, в которой будут учиться его дети. Это в идеале.

Что делается сейчас для создания в крае строительного кластера?

Максим Поличка: Воплощение этого проекта еще очень сырое. Главное, что мы донесли идею до федерального правительства, и оно согласилось, что ее нужно реализовать. Пока идет формирование "дорожной карты". Определяем, какие должны быть этапы, кто готов участвовать. Собираем все возможные источники финансирования для реализации проекта. Дальше будем подводить нормативно-правовую базу. Это тоже элемент кластера. В течение года мы должны увидеть первые результаты. По крайней мере, закончим подготовительный этап и начнем двигаться дальше. У нас просто нет больше времени тянуть.