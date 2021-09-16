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16.09.2021 15:49
Рубрика: Власть

Парку "Патриот" на Кубани присвоят имя Героя России Виктора Казанцева

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Строящийся под Краснодаром центр "Патриот" получит имя Героя России, генерала армии Виктора Казанцева, которого сегодня похоронили в краевой столице. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии награждения выдающихся жителей региона в четверг, Казанцев лично участвовал в проектировании центра.

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости
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- В народе его всегда называли командующим. Легендарный человек, для которого не было преград. Он уделял особое внимание подрастающему поколению. Сейчас в Динском районе мы строим один из самых больших в стране центров военно-патриотического воспитания молодежи - парк "Патриот". Виктор Германович своей рукой чертил расположение будущей Аллеи Героев, мемориала и церкви. Думаю, будет правильным, чтобы этот центр носил имя генерала Виктора Казанцева, - сказал Вениамин Кондратьев.

Центр "Патриот" строят в станице Старомышастовской Динского района Кубани. Это будет огромный комплекс с 38 разными объектами - площадкой для стрельбы и парашютного спорта, комплекса для занятий ГТО, взлетно-посадочной полосы, скалодромом, автодромом и многими другими. Площадь центра займет 145 гектаров. Закончить строительство планируется в декабре 2022 года.

Как ранее сообщала "РГ", 14 сентября в Краснодаре после долгой болезни скончался Герой России, генерал армии Виктор Казанцев. 16 сентября его с воинскими почестями похоронили на городском кладбище в Краснодаре.

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