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16.09.2021 14:59
Рубрика: Общество

Похороны генерала Казанцева прошли в Краснодаре

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В столице Краснодарского края завершились похороны Героя России Виктора Казанцева. Бывшего полпреда Южного федерального округа и командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе с военными почестями похоронили на городском кладбище в Краснодаре. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВО.

На церемонию прощания и на похороны прибыл ряд высших военных чинов России, в том числе заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, замминистра обороны Николай Панков, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников и другие. Также проститься с Казанцевым пришли его родственники, сослуживцы, представители администрации Краснодарского края и Краснодара.

Герой России, генерал армии Виктор Казанцев скончался в кубанской столице утром 14 сентября после длительной болезни. Ему было 75 лет.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в Краснодаре прошла панихида по Виктору Казанцеву в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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