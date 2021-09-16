В Краснодаре началось прощание с генералом Казанцевым

Церемония прощания с Героем России, генералом армии Виктором Казанцевым началась в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре. На панихиду приехали представители руководства Южного военного округа, власти Краснодарского края и Краснодара, сослуживцы генерала, ветераны военных действий, общественники и местные жители.

- Многое сделал на посту полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе. Краснодарский край всегда чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач. Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нем, - отметил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев.

После церемонии прощания гроб с телом Виктора Казанцева доставят на городское кладбище Краснодара, где сегодня пройдут похороны.

Напомним, Герой России скончался в госпитале Краснодара после продолжительной болезни утром 14 сентября.