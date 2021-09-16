Сколько стоит привести автомобиль в порядок перед продажей

"Косметические процедуры" автомобиля перед продажей обойдутся водителям примерно в четыре тысячи рублей. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса СберАвто и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

По словам экспертов, среди самых распространенных процедур - влажная уборка авто (средний чек - 1360 рублей), мойка с пылесосом (733 рубля), отдушка салона (452 рубля), химчистка салона и чернение резины (1286 и 152 рубля соответственно).

В некоторых случаях продавцы прибегают к мойке двигателя (469 рублей), чтобы повысить привлекательность автомобиля при осмотре.

Ранее эксперты "Авито Авто" выяснили, как часто российские автовладельцы меняют свои машины. Оказалось, что 31% россиян покупают новый автомобиль взамен старого раз в 4-5 лет, а еще 29% чуть реже - раз в 6-10 лет. Только 12% опрошенных отметили, что покупают новый автомобиль раз в 2-3 года.

Оптимальный пробег, при котором, по мнению автомобилистов, пора расставаться с прежним автомобилем составляет 100-150 тыс. км - этот вариант ответа выбрали 23% респондентов. Еще 20% считают, что автомобиль пора менять по достижению пробега от 150 тыс. км до 200 тыс. км.