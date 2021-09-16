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Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны"

Новости
    16.09.2021, 20:12
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ birchpunk Фото: youtube.com/ birchpunk
Фото: youtube.com/ birchpunk

В знаменитой Русской Кибердеревне на Марсе тоже подготовились к долгожданной премьеры фильма Дени Вильнёва "Дюна", состоявшейся сегодня.

Фото: kinopoisk.ru
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Уже хорошо знакомый нам житель передового поселения на Красной планете Николай раскрыл секрет: оказывается, пряность (она же специя, она же меланж) водится не только на Арракисе, но и на русском Марсе, так как "из поколения в поколение рашенмены передавали секретную формулу".

В коротком ролике Николай любезно делится со зрителями рецептом и напоминает о необходимости накопать червей.

Напомним, ровно неделю назад вышла новая серия проекта birchpunk "Русский кибермузей" с Анатолием Вассерманом и Гариком Харламовым.

Наша рецензия на "Дюну" - здесь.

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