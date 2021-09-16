Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны"

В знаменитой Русской Кибердеревне на Марсе тоже подготовились к долгожданной премьеры фильма Дени Вильнёва "Дюна", состоявшейся сегодня.
Уже хорошо знакомый нам житель передового поселения на Красной планете Николай раскрыл секрет: оказывается, пряность (она же специя, она же меланж) водится не только на Арракисе, но и на русском Марсе, так как "из поколения в поколение рашенмены передавали секретную формулу".
В коротком ролике Николай любезно делится со зрителями рецептом и напоминает о необходимости накопать червей.
Напомним, ровно неделю назад вышла новая серия проекта birchpunk "Русский кибермузей" с Анатолием Вассерманом и Гариком Харламовым.
Наша рецензия на "Дюну" - здесь.