Американские читатели высмеяли реакцию Франции на срыв контракта по подлодкам

Американские читатели новостного сайта Fox News решили поиронизировать над гневной реакцией Франции на отказ Австралии от покупки у нее подводных лодок. Об этом в пятницу сообщило агентство РИА Новости.

"Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага", - написал один из пользователей, которого цитирует агентство. Другие читатели посоветовали Парижу не обвинять Вашингтон в провале собственной политики, а также не допускать использования двойных стандартов в своей политике.

Канберра отказалась от покупки французских подводных лодок из-за предложения Вашингтона и Лондона о создании нового оборонного союза. Париж охарактеризовал это решение как "удар в спину".