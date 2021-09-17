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Рубрика: В мире

Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы. Такое решение принято после скандала со срывом сделки между Францией и Австралией на поставку подводных лодок из-за предложения Вашингтона и Лондона, сообщает New York Times.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Вашингтон, Лондон и Канберра договорились создать новый "исторический оборонный альянс" AUKUS (аббревиатура по названию входящих в него стран), в рамках которого Австралия первым делом получит для своего военно-морского флота как минимум восемь атомных подводных лодок. Они будут построены на австралийских верфях по англо-американским технологиям. Сумма сделки, по некоторым оценкам, составит почти 66 миллиардов долларов.

В Париже заявили, что принятое Канберрой решение является "прискорбным" и "противоречит духу сотрудничества между Францией и Австралией".

Торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что образованным Соединенным Штатам, должны были пройти 17 сентября в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в городе Балтиморе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал, напомнив Франции про сорванный договор на поставку России вертолетоносцев типа "Мистраль".

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