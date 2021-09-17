Mazda подтвердила, что выпустит кроссовер с продольным расположением мотора

Следующее поколение кроссовера Mazda CX-5 выйдет в 2022 году. Модель будет построена на принципиально новой платформе, с которой сменится ее парадигма - вместо переднеприводной базы с поперечным расположением мотора ожидается заднеприводное шасси с продольной компоновкой двигателя.

Таким образом, CX-5 перестанет быть массовой моделью для широкого потребителя и перейдет в сегмент luxury, об этом сообщает издание Drive со ссылкой на директора Mazda в Австралии Винеша Бхинди.

Ресурс уточняет, что CX-5 станет крупнее в размерах, модель укомплектуют рядным шестицилиндровым бензиновым мотором и системой типа "мягкий гибрид" с 48-вольтовым стартер-генератором.

Не исключено также, что CX-5 нынешнего образца останется в производстве, а новая модель лишь дополнит гамму как самостоятельный продукт, стоящий в продуктовой иерархии на ступень выше. При таком сценарии Mazda может присвоить грядущей новинке индекс CX-50.

Машина получит спортивный экстерьер в стиле класса купе-кроссоверов. Презентация CX-5 / CX-50 состоится в ближайшие месяцы.

На той же заднеприводной платформе японский автопроизводитель создает следующие генерации легковой Mazda6, среднеразмерного кроссовера CX-8 и полноразмерного CX-9.

Напомним, нынешний CX-5 носит заводское обозначение KF, это второе поколение модели, которое вышло на рынок в 2016-м. В России автомобиль стоит от 1 846 000 рублей.

14 сентября Mazda представила обновленную версию CX-5 поколения KF.