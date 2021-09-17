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17.09.2021 14:16
Рубрика: Российский автопром

"Мы не берем операторов с улицы": как АвтоВАЗ контролирует качество Vesta

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ рассказал об участке финального контроля сборки автомобилей Vesta на заводе в Ижевске.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Так, осуществляется проверка качества фиксации элементов, прилегания, "вредных" контактов. Её проводят операторы, прошедшие специальную подготовку.

"Они проходят тщательное обучение. Мы не берём на участок операторов "с улицы", мы принимаем только тех, кто имеет опыт работы на сборке - это обязательное условие", - рассказывает Юлия Линкина, начальник участка.

Также она отметила, что на пост чек-мена, чтобы он не отвлекался от контроля качества продукции, не допускается никто. Даже в случае проверки доступ к посту оператора закрыт и может быть осуществлён только по решению начальника участка.

В настоящее время на "Лада Ижевск" ведётся подготовка мощностей к выпуску обновлённого семейства модели Vesta. Пилотная сборка автомобилей должна стартовать уже в сентябре.

#Lada