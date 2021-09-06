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06.09.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

Завод в Ижевске готовится к выпуску новой Lada Vesta. Сроки подтверждены

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ рассказал о модернизации производственных мощностей завода в Ижевске, на котором осуществляется производство Lada Vesta. Конвейер предприятия готовят к выпуску обновлённого семейства модели и, возможно, к другим перспективным проектам.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Во время единого корпоративного отпуска на линии особо крупной штамповки было демонтировано пять устаревших роботов и сопутствующего оборудования, вместо них установлены машины ABB. В настоящее время ведётся тестирование обновлённой линии.

Запуск опытного производства запланирован на конец сентября 2021 года.

Ранее "РГ" сообщала, что на "Лада Ижевск" именно в сентябре стартует предсерийная сборка Lada Vesta FL.

Также были модернизированы линии окраски, стенды регулировки света фар, проведены ремонтные работы. Отмечается также, что на заводе реализуется ряд работ по запуску новых участков для перспективных проектов.

Выход обновлённой Lada Vesta, напомним, запланирован на следующий год. Недавно удалось заглянуть в салон новинки: в топовых версиях у модели будет цифровая приборная панель и вертикальный планшет мультимедиа.

#Lada