Первые фото салона новой Lada Vesta: планшет и цифровая "приборка"

В комментариях к одной из записей журнала "Русский автомобиль" один из читателей опубликовал фото салона обновлённой Lada Vesta, которая появится в 2022 году.

В настоящее время фото уже удалены, но уже успели массово распространиться по тематическим группам в соцсети "ВКонтакте". На них можно увидеть приборную панель и большую часть центральной консоли.

Приборная панель, если фото не фейк, будет "рисованной", с несколькими режимами отображения информации.

Воздуховоды, расположенные по краям планшета мультимедиа, который будет прерогативой топовых версий исполнения, соответствуют патентным изображениям, опубликованным накануне.

Под планшетом находится декоративная полоса с аквапринтом, а под ней - клавиши управления подогревом сидений (трёхступенчатый) и лобового стекла, блокировкой дверей, аварийной сигнализацией, а по центру расположен вращающийся селектор выбора пунктов меню мультимедиа.

Ниже - блок управления климатом, который, как и докладывали инсайдеры ранее, будет почти таким же, как у Renault Arkana и Kaptur.

Также, если верить фото, Lada Vesta FL получит систему ESC с выбором из нескольких режимов работы, позволяющих контролировать момент пробуксовки на разных типах покрытия - аналогичное решение есть и у Lada Xray. Возможно, именно это послужило для возникновения сомнений в том, что на фото - салон Vesta: некоторые считают, что на снимках запечатлены элементы интерьера Xray.

По предварительной информации, обновлённая Lada Vesta также получит систему беспроводной зарядки для смартфона.

Напомним, выход Lada Vesta FL запланирован на 2022 год. Предсерийная сборка машин может начаться уже этой осенью.

С сегодняшнего дня АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд: седан Vesta можно купить минимум за 783 900 рублей (ранее - от 758 900 рублей), универсал Vesta SW - от 880 900 рублей (ранее - от 855 900 рублей).