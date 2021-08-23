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23.08.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta: свежие фото и подробности о сроках выпуска

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

На дорогах Тольятти был замечен тестовый образец рестайлингового седана Lada Vesta Cross, который примкнул к троице прототипов обычного седана, универсала и его кросс-версии. Как сообщает группа Avtograd News, все работы по проекту идут в соответствии с графиком.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Lada Vesta SW Cross: за 1000 км пробега четыре литра масла

Таким образом, по данным ресурса, осенью стартует предсерийная сборка автомобилей, необходимая для отработки технологии производства и доведения качества до существующих стандартов.

Ранее прототипы Lada Vesta в камуфляже были замечены в Сочи, где, вероятно, проводятся климатические испытания, целью которых является тестирование узлов и агрегатов и их последующая доводка для эксплуатации автомобиля в районах с жарким климатом.

Выход обновлённого семейства модели Lada Vesta запланирован на 2022 год. Автомобили получат другие фары, которые в топовых версиях будут светодиодными, рестайлинговые бамперы, решётку радиатора, а также некоторые кузовные элементы, такие как передние крылья и капот. Также Vesta FL получит основательно перекроенный салон, который в дорогих комплектациях, например, будет иметь вертикальный планшет мультимедиа.

Линейка силовых агрегатов останется прежней, но в дальнейшем они могут быть модернизированы.

В настоящее время цена на седан Lada Vesta начинается от 758 900 рублей, купить модель в кузове универсал можно за 855 900 рублей.

#Lada