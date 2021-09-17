Назван смартфон, который получит лучший дисплей Samsung

Смартфон Google Pixel 6 Pro оснастят OLED-дисплеем, который считается на сегодняшний день самым лучшим - Samsung E5.

По данным авторитетного инсайдера Росса Янга, устройство также получит функцию LTPO, которая позволяет менять частоту обновления в зависимости от контента, который отображается на экране. Об этом Янг написал в своем Twitter.

A little late but we confirmed that the Google Pixel 6 Pro is LTPO...Also confirmed that there will be a Galaxy Tab S8 Ultra with a 14.6" OLED. — Ross Young (@DSCCRoss) September 15, 2021

Панель Samsung E5 впервые применили в смартфоне IQOO 8 в начале нынешнего года.

Google планирует презентовать смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro в ближайшее время. По данным инсайдеров, устройства получат 6,71-дюймовый экран с разрешением 3120×1440 пикселей (Quad HD+). Адаптивная частота обновления составит 120 Гц. "Начинка" смартфонов - восьмиядерный процессор Google Tensor, 12 Гбайт оперативной памяти и от 128 до 512 Гбайт встроенной памяти.