Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина

Президент чувствует себя "хорошо, как обычно", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Те десятки людей в окружении Владимира Путина, которые не сделали вовремя ревакцинацию и заболели коронавирусом, уволены не будут. "Нет, это никак не отразится", - сказал Песков.

"Слава богу, случаев тяжелого течения нет ни у кого. У кого-то бессимптомно, у кого-то в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты", - пояснил он.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, сколько человек отвечают за обеспечение президента, сославшись на то, что это не публичная информация.

На вопрос, как долго продлится самоизоляция Путина, Песков заметил, что пока не может точно сказать.