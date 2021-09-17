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17.09.2021 05:37
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ЕС: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2"

Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Не исключено, что рост мировых цен на газ может оказать положительное влияние на введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение выразил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Не на сам проект, а на бюрократические процедуры, думаю, что повлияет", - отметил Чижов в эфире телеканала "Россия 24", выразив надежду, что эти процедуры будут ускорены.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе. В среду цены на газ достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.

Ранее рост цен на газ в Европе прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ему задали вопрос: будет ли негативное влияние роста цен на газ в Европе на цены в российской экономике и не ускорит ли это запуск "Северного потока - 2". По словам Пескова, к России эти процессы не имеют отношения, спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ. "Безусловно, скорейший ввод "Северного потока - 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно", - заметил он.

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