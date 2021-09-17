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Рубрика: Власть

Путин заявил об оставленном американцами в Афганистане ящике Пандоры

Текст: Кира Латухина

США и их союзники, сбежав из Афганистана, оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем. Об этом заявил президент России, выступая по видеосвязи на совместной встрече лидеров Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Лидеры ШОС и ОДКБ имеют общий взгляд на реагирование на исходящие с территории Афганистана угрозы "после того, как оттуда поспешно ушли американцы - если не сказать сбежали - вместе со своими союзниками по НАТО", отметил Путин. "Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом", - сказал он.

"Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия, то это, пожалуй, единственное, чем талибы (участники запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" - прим. "РГ") разжились, что получили после двадцатилетнего присутствия западной коалиции в Афганистане", - продолжил Путин, заметив, что в этом нет ничего хорошего.

"В остальном же страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи, - констатировал он. - От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт. Многие стараются покинуть страну".

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