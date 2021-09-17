В Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

В Московской области из-за понижения температуры воздуха объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах страны столбики термометров опустятся ниже отметки "0 градусов". По 20 сентября включительно заморозки возможны в Калужской, Тверской, Ярославской областях. Там ночью до минус двух градусов. В Нижегородской и Смоленской областях до минус трех.

В столице России самой холодной на этой неделе станет ночь на субботу. В Москве 18 сентября - около нуля градусов, по области - до минус четырех.

В МЧС отметили, что во время заморозков нужно быть особенно осторожными на дороге - это касается и пешеходов, и автомобилистов. Водителям необходимо снизить скорость и не допускать лишних перестроений, учитывать возможность гололеда и плохого сцепления с дорогой.