Глава Крыма: Прозрачные выборы - основа позитивных преобразований

Глава Республики Крым Сергей Аксенов проголосовал на одном из избирательных участков Симферополя. Как заявил руководитель региона, честные и прозрачные выборы - основа всех позитивных преобразований.

- Без депутатов Госдумы невозможно формирование нормативной базы нашего государства. За последний созыв крымские депутаты провели большую и важную работа в части формирования новой законодательной базы в республике, - отметил он и добавил, что у Крыма должны быть достойные представители в Госдуме.

В связи с этим Аксенов призвал крымчан сделать выбор и отдать свой голос за те политические силы, которые они поддерживают.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. По словам председателя Избиркома РК Михаила Малышева, в Крыму будет работать 1 131 постоянный участок и 39 участков в местах временного пребывания граждан, в том числе 37 - в больницах и по одному - в СИЗО и аэропорту. Общее число крымчан, включенных в список избирателей - 1 487 652 человека. К ним в сентябре добавятся 12187 человек из других регионов РФ, пожелавших проголосовать в республике.

Малышев уточнил, что на избирательных участках в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Ялте, Керчи и городе Саки установлены 260 комплексов информационной обработки бюллетеней, в том числе 147 - в крымской столице.

На участках обеспечат меры санитарной защиты: члены избирательных комиссий будут в масках и защитных экранах, избирателям на участках будут выдавать маски. Кроме того, на участках избиратели смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа.