В Крыму выплаты владельцам затопленного жилья начнутся с 22 сентября

В Республике Крым выплаты из федерального бюджета гражданам, чье жилье сильно пострадало от июньских и июльских потопов, начнутся с 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

- Подписано распоряжение правительства РФ о выделении средств гражданам, пострадавшим в результате летних подтоплений в Крыму, - рассказал глава РК Сергей Аксенов. - Оно касается выплат исходя из расчета 6000 рублей за один квадратный метр жилых помещений, поврежденных в результате ЧС. За счет этих средств и средств бюджета республики выплатят компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 396,5 миллиона рублей на помощь пострадавшим от паводков жителям Крыма.

Напомним, в июне и июле из-за залповых дождей в республике было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципалитетах.

В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. 867 человек частично утратили имущество первой необходимости и еще 1692 человека полностью утратили его.

Летом единовременную материальную помощь из регионального бюджета получили около 3500 человек. В августе серия потопов в Крыму была признана ЧС федерального уровня.