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17.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Борисов: Двигатель в Ил-112 будут дорабатывать, а не заменять на импортный

Текст: Иван Петров
Авиационный двигатель, которым комплектуются новые российские самолеты Ил-112В и Ил-114-300, не будет заменяться на импортный. Слухи об этом пошли после авиакатастрофы первого опытного экземпляра Ил-112 в Подмосковье. Тогда у машины загорелся левый двигатель, после чего она рухнула в лес. Трое летчиков погибли. Позднее президент РФ Владимир Путин наградил их орденами Мужества посмертно. Поскольку летчики увели горящий самолет в сторону от жилых построек.

"По поводу замены [двигателя на импортный] - этого не будет, - развеял слух в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер Юрий Борисов. - Считаю, что двигатель ТВ7-117СТ нужно доводить до рабочего состояния, которое будет соответствовать требованиям нового легкого транспортного самолета".

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Сам по себе Ил-112, по словам вице-премьера, востребован, поскольку авиапарк военно-транспортной авиации вооруженных сил России состоит из устаревших моделей Ан-26 и Ан-24. Потенциальный рынок только для армии, по данным Юрия Борисова, превышает 100 единиц.

Первоначально постановка на крыло нового военного транспортника Ил-112В планировалась на 2023-й год. "Но эта трагедия, конечно, внесет свои коррективы. Будет сдвижка вправо. На сколько, не знаю, но будем минимизировать", - пояснил замглавы российского правительства, добавив, что авиакатастрофа "притормозит вывод на рынок этого самолета".

Для продолжения испытаний, отметил Борисов, понадобится быстро выстроить дополнительную модель самолета. "Кстати, первые разработки этого самолета не соответствовали требованиям техзадания по грузоподъемности. Он должен был возить не менее 5 тонн, но не мог, поскольку был перетяжелен. Тогда в ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации - прим. "РГ") развернули дополнительные работы, благодаря чему добились требований заказчика", - напомнил он.

Что касается причин возгорания двигателя Ил-112В, то они, по словам вице-премьера, пока еще выясняются. "Комиссия работает", - заключил он.

Напомним, в начале сентября некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что причины этой авиакатастрофы якобы уже установлены. Но эти данные оперативно опровергли в Минпромторге.

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