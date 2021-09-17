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Создатель The Last of Us Нил Дракманн стал режиссером экранизации

Новости
    17.09.2021, 08:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Важная фигура в игровой индустрии, сценарист, программист, креативный директор и сопрезидент компании Naughty Dog Нил Дракманн появился в списке режиссёров экранизации одного из главных своих детищ - игры The Last of Us.

Такая информация появилась в Сети.

Ранее сообщалось, что Кантемир Балагов, снимавший пилотный эпизод, уже завершил работу.

Напомним, шоураннером проекта является автор "Чернобыля" Крэйг Мазин.

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