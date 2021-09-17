Создатель The Last of Us Нил Дракманн стал режиссером экранизации

Важная фигура в игровой индустрии, сценарист, программист, креативный директор и сопрезидент компании Naughty Dog Нил Дракманн появился в списке режиссёров экранизации одного из главных своих детищ - игры The Last of Us.

Такая информация появилась в Сети.

Neil Druckmann will also direct The Last of Us HBO 🎬🔥



According to DGChttps://t.co/ePd88qYa2K pic.twitter.com/DM8AINEOGv — The Last of Us on HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) September 16, 2021

Ранее сообщалось, что Кантемир Балагов, снимавший пилотный эпизод, уже завершил работу.

Напомним, шоураннером проекта является автор "Чернобыля" Крэйг Мазин.