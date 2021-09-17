Создатель The Last of Us Нил Дракманн стал режиссером экранизации

Фото: youtube.com
Важная фигура в игровой индустрии, сценарист, программист, креативный директор и сопрезидент компании Naughty Dog Нил Дракманн появился в списке режиссёров экранизации одного из главных своих детищ - игры The Last of Us.
Такая информация появилась в Сети.
Neil Druckmann will also direct The Last of Us HBO 🎬🔥— The Last of Us on HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) September 16, 2021
According to DGChttps://t.co/ePd88qYa2K pic.twitter.com/DM8AINEOGv
Ранее сообщалось, что Кантемир Балагов, снимавший пилотный эпизод, уже завершил работу.
Напомним, шоураннером проекта является автор "Чернобыля" Крэйг Мазин.