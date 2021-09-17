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17.09.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota FJ Cruiser оценили спустя 15 лет: цены на б/у внедорожник ставят рекорды

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota FJ Cruiser, созданный на базе 4Runner, дебютировал в 2005 году. Это настоящий внедорожник с ретро-дизайном. Тогда его не оценили по достоинству, зато сейчас владельцы этой модели могут получить солидную прибыль.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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По данным страховой компании Hagerty, которая провела мониторинг рынка, средняя цена на подержанный Toyota FJ Cruiser в 2019 году составляла 14 000 долларов. В 2020 году средний прайс увеличился до 27 500 долларов, а в этом году - до 30 450 долларов.

Более того, за внедорожник в спецверсии Trail Team Ultimate Edition можно выручить до 60 тысяч. Она была выпущена в 2014 году в количестве 2500 экземпляров и отличалась особой окраской кузова и модернизированной подвеской, улучшающей поведение FJ Cruiser на бездорожье.

Отметим, что Toyota FJ Cruiser выпускается до сих пор и продаётся, например, в Арабских Эмиратах. Автомобиль оснащён 4-литровым двигателем мощностью 272 л.с. в паре с 5-ступенчатой АКП, привод - полный, типа "парт-тайм". Цена базовой версии - 146 970 саудовских риалов (чуть больше 39 тысяч долларов).

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota