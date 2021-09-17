Toyota FJ Cruiser оценили спустя 15 лет: цены на б/у внедорожник ставят рекорды

Toyota FJ Cruiser, созданный на базе 4Runner, дебютировал в 2005 году. Это настоящий внедорожник с ретро-дизайном. Тогда его не оценили по достоинству, зато сейчас владельцы этой модели могут получить солидную прибыль.

По данным страховой компании Hagerty, которая провела мониторинг рынка, средняя цена на подержанный Toyota FJ Cruiser в 2019 году составляла 14 000 долларов. В 2020 году средний прайс увеличился до 27 500 долларов, а в этом году - до 30 450 долларов.

Более того, за внедорожник в спецверсии Trail Team Ultimate Edition можно выручить до 60 тысяч. Она была выпущена в 2014 году в количестве 2500 экземпляров и отличалась особой окраской кузова и модернизированной подвеской, улучшающей поведение FJ Cruiser на бездорожье.

Отметим, что Toyota FJ Cruiser выпускается до сих пор и продаётся, например, в Арабских Эмиратах. Автомобиль оснащён 4-литровым двигателем мощностью 272 л.с. в паре с 5-ступенчатой АКП, привод - полный, типа "парт-тайм". Цена базовой версии - 146 970 саудовских риалов (чуть больше 39 тысяч долларов).

Фото: Пресс-служба Toyota.