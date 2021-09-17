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17.09.2021 08:00
Рубрика: Власть

В России начался Единый день голосования

Текст: Галина Мисливская
В российских регионах открылись почти 96 тысяч избирательных участков, на которых граждане в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - будут голосовать на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Также в девяти субъектах проходят выборы губернаторов, а в 39 - новых составов законодательных собраний. В списки избирателей внесено более 108 миллионов человек.

Первыми на участки пришли жители Чукотки и Камчатки. Накануне вечером Центризбирком по видеосвязи дал старт голосованию в этих регионах.

Нынешнюю избирательную кампанию глава ЦИК Элла Памфилова оценила как "сложную, интересную и жаркую". "Внешне казалось бы спокойная, но на самом деле очень широко идет агитация, конкуренция между кандидатами", - отметила она.

Напомним, что в выборах в Госдуму участвует 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

Фото: Сергей Михеев
Элла Памфилова - об особенностях избирательной кампании-2021

Кроме того, 10 кандидатов борются за думские мандаты в порядке самовыдвижения. Всего в федеральной кампании участвуют 5832 кандидата, таким образом на одно место в нижней палате парламента претендуют 13 человек. Если говорить о выборах всех уровней, то на них заявились 26 из 30 зарегистрированных партий, а попасть в бюллетени смогли кандидаты от 23 политических сил. "У наших избирателей довольно широкий, разнообразный выбор, есть из кого выбрать и по партийным предпочтениям, и по индивидуальным предпочтениям. И это радует", - считает Элла Памфилова.

Все три дня голосования участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Граждане, у которых нет возможности лично прийти на участок, вправе проголосовать на дому. Для этого достаточно не позднее 14:00 19 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства.

В семи регионах открылись круглосуточные виртуальные участки. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, которые наряду с традиционным голосованием проводят электронное. Всего в списки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) внесено 2,65 млн человек в перечисленных субъектах. Они могут проголосовать с компьютера, планшета или мобильного телефона с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября в любое время, даже ночью. Голосовать обычным способом участники ДЭГ не могут. В случае поломки гаджета или отсутствия интернета они могут обратиться в участковую комиссию, где им предоставят компьютер.

Завершится голосование - и обычное, и электронное - 19 сентября в 20:00 по местному времени. Затем начнется подсчет, который будет идти непрерывно до установления результатов. Предварительные итоги выборов в Госдуму восьмого созыва ЦИК планирует огласить в полдень 20 сентября.

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