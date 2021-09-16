На Чукотке и на Камчатке открылись избирательные участки

В Чукотском автономном округе началось голосование. Оно продлится три дня - с 17 по 19 сентября. Жителям предстоит выбрать депутатов Государственной думы РФ, окружного парламента, а также представителей органов местного самоуправления.

Большинство избирателей проголосуют в эти три дня, но с 29 августа в регионе проходили досрочные выборы, которые организовали специально для тех, кто находится в отдаленных и труднодоступных местах: оленеводов, военнослужащих, работников горнодобывающих предприятий.

Самыми первыми свои голоса отдали работники оленеводческой бригады № 3 МУП СХП "Возрождение". Членам участковой избирательной комиссии из села Конергино пришлось добираться до них по бездорожью на вездеходе. За проведение досрочного голосования отвечали 33 участковых избиркома. Более 1200 жителей смогли отдать свои голоса в поддержку того или иного кандидата.

Фото: Павел Кошеленко/prochukotku.ru

В этом году впервые было организовано голосование на морских судах, приписанных к порту Анадыря. Они находятся в плавании у берегов Чукотки. Там открыли семь участков. Среди проголосовавших - 150 моряков.

По данным регионального избиркома, всего на территории округа организованы 55 стационарных избирательных участков. Принять участие в выборах смогут около 32 тысяч жителей. Порядок во время голосования обеспечивают 300 полицейских и 70 сотрудников Росгвардии.

Кстати

Одновременно с чукотскими открылись избирательные участки в Камчатском крае. Через час - в 00.00 по московскому времени 17 сентября - начнется голосование в Магаданской и Сахалинской областях.

В 01.00 (по московскому времени) присоединятся Приморский и Хабаровский края и Еврейская автономная область. В 02.00 - Амурская область и Забайкальский край. В Республике Бурятия участки начнут работу в 03.00 (по московскому времени).

Якутия - единственный регион России, который лежит в трех часовых поясах, поэтому, в зависимости от района, голосование там стартует в 00.00, 01.00 и 02.00 (по московскому времени) 17 сентября.