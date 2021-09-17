Зампред ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

То, что президент РФ Владимир Путин проголосует на выборах дистанционным способом, повысит доверие к онлайн-системе. Такое мнение высказал зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Ранее о том, что Путин сделает выбор в режиме онлайн, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А до этого сам президент сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

"Его участие сподвигнет очень многих людей и абсолютно точно повысит доверие к электронной системе голосования. В этом сомнений нет", - сказал Булаев.

"Для того чтобы проголосовать, он использовал сначала "мобильный избиратель", чтобы записаться. И тут две технологии объединились", - добавил он.

Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко тоже считает хорошей тенденцией, что "первые лица государства электронно голосуют".

В целом россияне активно используют данную возможность. Явка на дистанционное электронное голосование на портале госуслуг, по информации на 15:00 мск, превысила 50%, сообщили в Минцифры и ЦИК.