5 неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем чинить

Вопрос о том, что будет выгоднее - отремонтировать или продать проблемную подержанную машину - риторический. Все зависит от состояния, возраста, характера "болячек" и других вводных по автомобилю. В этом материале мы разбираем случаи, когда авто логичнее продать, нежели потратиться на ремонт.

Нарушена кузовная геометрия

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Серьезное ДТП - веский повод для того, чтобы продать автомобиль по минимальной цене или даже на запчасти. По "серьезным" мы имеем ввиду ситуации, когда в результате столкновения пострадал силовой каркас кузова: лонжероны, стойки, крыша и так далее.

В такой ситуации ремонтировать авто нецелесообразно. Дело в том, что качественный ремонт очень дорог. К примеру, при устранении повреждений двух дверей и крыла автомобиля уложиться в 100 тыс. рублей в нормальном сервисе у вас вряд ли получится. Когда же речь идет о повреждении передней части машины и когда при ДТП сработали подушки безопасности, готовьте уже несколько сотен тысяч рублей.

Еще хуже, когда нарушена геометрия кузова. Мало того, что ремонт будет недешевым. Даже если спецам удастся грамотно "вытянуть" кузов на стапеле, восстановить заводские характеристики будет практически невозможно, да и жесткость кузова в результате такого ремонта снизится. И наоборот - если речь идет о повреждениях лишь внешних элементов, а "эйрбеги" не "выстрелили", ремонт обойдется в посильную сумму, и имеет смысл в него ввязаться.

Проблемы с двигателем

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Серьезных затрат может потребовать и проблемный двигатель - речь идет о капитальном ремонте. Однако и "капиталка" "капиталке" - рознь. Серьезный ремонт может потребоваться, если вы, к примеру, забыли установить воздушный фильтр и система нагнала абразива в цилиндро-поршневую группу. Или, как вариант, движок может перенести гидроудар, потому что водитель неосторожно "форсировал" лужу.

Еще одна частая причина - обрыв ремня ГРМ и, как следствие, сгибание клапанов, разрушение поршней и повреждение газораспределительного механизма. Соответственно, "капиталка" оправдана, когда ремонту подлежит лишь головка блока цилиндров, в крайнем случае блок цилиндров. Ведь если при частичном капремонте поменять придется лишь кольца, сальники, вкладыши и прокладки, то полная "капиталка" - это еще и новые поршни, масляный насос, втулки клапанов и сами клапаны, а также расточка цилиндров, шлифовка головки и нередко ремонт коленвала. Цены же на капремонт варьируются в среднем от 20 тыс. до 300 тыс. рублей.

Проблемы с трансмиссией

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Ремонт "автоматов", преселективных "роботов" и вариаторов может вылететь в копеечку. Даже в случае с наиболее надежной и ремонтопригодной гидромеханической АКП можно "разориться". Во-первых, обычные автосервисы или автомастерские не всегда имеют необходимый набор диагностического оборудования и инструментов.

Стоимость же ремонта АКП машин массового сегмента у "официалов" составляет, как правило, от 80 000 до 150 000 рублей, не считая затрат на снятие и установку. В случае премиальных авто ценник может как минимум удвоиться. В то же время нередко выходит из строя лишь блок управления или гидротрансформатор. В этом случае логично заменить вышедшие из строя детали. В любом случае, придется потратиться на так называемую "дефектовку" - разбор и выявление неисправности "коробки" (от 10 000 рублей). Как бы то ни было, если речь идет о масштабном ремонте трансмиссии 10-летней машины массового сегмента, затраты на ремонт обычно превышают рыночную стоимость автомобиля.

Сквозная коррозия

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При первой возможности следует избавиться также от автомобилей со сквозной коррозией различных элементов кузова. Чтобы победить такую напасть, применяют сварочные работы, меняют многочисленные детали (пороги, крылья, двери и т.д.). В результате придется потратить опять-таки сумму, превышающую остаточную стоимость автомобиля.

Впрочем, многие ограничиваются так называемым косметическим ремонтом и успешно продают машины, ветхие элементы кузова которых, образно говоря, загримированы. Помните также о том, что существуют сервисы, специализирующиеся на выкупе автомобилей с дырами в кузове и их последующей перепродажей. В ряде случаев, стоит продать проблемный автомобиль таким ремонтникам.

Утопленник

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От автомобилей, которые по разным причинам побывали под водой, особенно соленой, тоже следует избавиться при первой возможности.

Во-первых, даже при основательной и грамотной просушке, неизбежно будет запущен процесс коррозии и гниения в полостях автомобиля. Из-за влаги под обшивкой панелей утопленная машина будет буквально гнить изнутри, явно не улучшая запах в салоне.

Во-вторых, гарантированно наступят проблемы с электрикой. Залитый водой двигатель также находится в зоне риска. Какое-то время он может работать без нареканий, но в итоге из-за накопившейся водномасляной эмульсии в самый неподходящий момент может заглохнуть.

Да и в целом уровень надежности автомобилей-утопленников крайне низок. Машины с CAN-шиной, соединяющей модули управления отдельными компонентами, перестают работать согласованно. Влага становится здесь причиной появления плесени и распространения бактерий в салоне. Сказывается пребывание в воде и на различных креплениях. Закисают и ржавеют шпильки, болты и гайки, которые затем сложно демонтировать.