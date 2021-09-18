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Минкульт отказал в прокатном удостоверении "Искушению" Пола Верховена

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    18.09.2021, 09:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения новому фильму Пола Верховена "Искушение". Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Фото: WDSSPR
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Сюжет картины, участвовавшей в программе Каннского фестиваля, рассказывает о терзаниях итальянской монахини, живущей в эпоху Возрождения. Девушку донимают эротические видения и чувства к юной распутной послушнице. Лента должна была выйти 7 октября.

Ранее Минкульт отказался допустить к российскому прокату румынский фильм "Неудачный трах, или Безумное порно", взявший главный приз Берлинале, однако после внесения цензурных правок и смены названия на "Безумное кино для взрослых" прокатное удостоверение всё-таки было выдано. Премьера в РФ состоялась в минувший четверг.

Прокатчиком обеих лент в России выступает компания Capella Film.

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