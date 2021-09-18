В Москве явка на онлайн-голосование превысила 80 процентов

Явка на дистанционное голосование в Москве по итогам двух дней кампании составила 80 процентов. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

В общей сложности за два дня онлайн свой голос отдали 1,6 миллиона горожан из 2 миллионов заявленных. В числе прочих москвичей так проголосовали президент Владимир Путин, мэр Сергей Собянин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На участках за то же время свои голоса отдали 818 тысяч человек. Участки закрылись до завтрашнего утра, онлайн-голосование продолжится и ночью. Никаких серьезных нарушений на выборах не отмечено.