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18.09.2021 21:37
Рубрика: Власть

В Москве явка на онлайн-голосование превысила 80 процентов

Текст: Сергей Бабкин

Явка на дистанционное голосование в Москве по итогам двух дней кампании составила 80 процентов. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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В общей сложности за два дня онлайн свой голос отдали 1,6 миллиона горожан из 2 миллионов заявленных. В числе прочих москвичей так проголосовали президент Владимир Путин, мэр Сергей Собянин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На участках за то же время свои голоса отдали 818 тысяч человек. Участки закрылись до завтрашнего утра, онлайн-голосование продолжится и ночью. Никаких серьезных нарушений на выборах не отмечено.

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