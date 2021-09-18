В Башкирии проголосовали более миллиона избирателей

В Башкирии, по данным на 15:00 по местному времени, уже проголосовали 1093839 избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

На данный момент в списке избирателей - 3003626 человек. 36,42 процента из них пришли на избирательные участки.

Напомним, 17 сентября, в первый день голосования за депутатов Государственной думы РФ, свой выбор сделали более 25 процентов избирателей. Активное голосование было отмечено в сельских районах.

Избирательные участки будут работать также 19 сентября, в этот день откроются и временные участки в больницах и СИЗО.