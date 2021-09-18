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18.09.2021 12:48
Рубрика: Культура

Губернатор Кубани поздравил Анну Нетребко с юбилеем

Текст: Михаил Сухарев

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил всемирно известную оперную диву Анну Нетребко с 50-летним юбилеем. Уроженка Краснодара до 16 лет прожила в кубанской столице и до сих пор остается частым гостем края. Как сообщили в администрации региона, губернатор отправил певице приветственный адрес с поздравлением и пожеланиями.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем

- Уникальный голос, истинная женская красота, открытое и доброе сердце помогли Вам добиться недосягаемых творческих высот, покорить лучшие сцены мира. Многие годы Вы щедро дарите свой талант, обаяние, эмоции и вдохновляете миллионы преданных поклонников. Каждое Ваше выступление - яркое, незабываемое событие, настоящий праздник для истинных ценителей искусства. От себя лично, от имени земляков желаю Вам счастья и вдохновения! Пусть рядом всегда будут дорогие и любимые люди, а каждый день приносит радость, - говорится в тексте поздравления губернатора.

Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Первые шаги в музыкальной карьере певица тоже сделала в кубанской столице. Она несколько лет была солисткой ансамбля "Кубанская пионерия". Коллектив выступал на многих мероприятиях, проходивших в крае, и еще маленькая Аня по словам ее педагогов уже тогда могла "зажечь" зал.

В 16 лет Нетребко поступила в музыкальное училище в Ленинграде на вокальный факультет, а уже спустя два года в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова. Вскоре на яркую девушку обратили внимание в Мариинском театре и в 1994 году дебютировала на его сцене в партии Сюзанны в опере "Свадьба Фигаро".

Вскоре пришло и мировое признание огромного таланта и трудоспособности Нетребко. С 2002 года она регулярно начала появляться на сценах самых известных оперных театров мира. В 2008 году Нетребко присвоили звание Народной артистки России.

Сегодня в 22 часа юбилейный концерт Анны Нетребко пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Оттуда будет идти прямая трансляция выступления.

Платья Анны Нетребко выставят в Шереметевском Дворце в Петербурге
В регионах Культура Музыка Классика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Персона: Анна Нетребко

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