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18.09.2021 16:57
Рубрика: Власть

В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей

Текст: Ирина Белова
В Сочи продолжаются выборы, на которые зарегистрированы 372 тысячи избирателей. Из них почти пять тысяч молодых людей голосуют впервые, сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

18-летняя студентка Всероссийского государственного университета юстиции Анна Юрина ждала, когда наконец получит право голосовать.

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области
Свердловский губернатор пришел проголосовать, несмотря на травму ноги

- Считаю, это не только право, но и обязанность каждого человека, - сказала она. - Мне как будущему юристу важно, чтобы в нашей стране реализовывалось конституционное право каждого. Это будущее нашей страны.

По итогам стартового дня голосования явка избирателей в Сочи составила 17 процентов.

Накануне на курорте проголосовал глава Сочи Алексей Копайгородский, а сегодня, как ранее писала "РГ", свой гражданский долг исполнил народный артист России Игорь Бутман.

В Сочи открыты 238 избирательных участков, из которых 11 оборудованы автоматизированными комплексами приема и обработки бюллетеней.

- С учетом того, что выборы проводятся по смешанной системе, голосующие граждане получают по два бюллетеня: по одномандатному избирательному округу и федеральному, - рассказала председатель городской избирательной комиссии Валентина Ткачева. - По одномандатному округу - 11 кандидатов. В бюллетене проставляется только один знак в квадрате напротив кандидата или политической партии. Избирательные бюллетени, содержащие более одной отметки, признаются недействительными.

В голосовании принимают участие как сочинцы, так и люди из других регионов, заранее подавшие заявления о включении в списки избирателей по месту нахождения. За ходом выборов следят более 1,4 тысячи наблюдателей.

Напомним, в Сириусе впервые выберут депутатов Совета федеральной территории.

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