В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей

18-летняя студентка Всероссийского государственного университета юстиции Анна Юрина ждала, когда наконец получит право голосовать.

- Считаю, это не только право, но и обязанность каждого человека, - сказала она. - Мне как будущему юристу важно, чтобы в нашей стране реализовывалось конституционное право каждого. Это будущее нашей страны.

По итогам стартового дня голосования явка избирателей в Сочи составила 17 процентов.

Накануне на курорте проголосовал глава Сочи Алексей Копайгородский, а сегодня, как ранее писала "РГ", свой гражданский долг исполнил народный артист России Игорь Бутман.

В Сочи открыты 238 избирательных участков, из которых 11 оборудованы автоматизированными комплексами приема и обработки бюллетеней.

- С учетом того, что выборы проводятся по смешанной системе, голосующие граждане получают по два бюллетеня: по одномандатному избирательному округу и федеральному, - рассказала председатель городской избирательной комиссии Валентина Ткачева. - По одномандатному округу - 11 кандидатов. В бюллетене проставляется только один знак в квадрате напротив кандидата или политической партии. Избирательные бюллетени, содержащие более одной отметки, признаются недействительными.

В голосовании принимают участие как сочинцы, так и люди из других регионов, заранее подавшие заявления о включении в списки избирателей по месту нахождения. За ходом выборов следят более 1,4 тысячи наблюдателей.

Напомним, в Сириусе впервые выберут депутатов Совета федеральной территории.