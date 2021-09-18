В Париже завершены подготовительные работы для реставрации Нотр-Дама

В Париже в субботу, 18 сентября, были завершены строительные работы по укреплению Нотр-Дама, что позволит начать реставрацию Собора Парижской богоматери через два года после того, как пожар уничтожил значительную часть национального достояния Пятой Республики. Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет перестроен. Позже он пообещал открыть его для верующих и посетителей к 2024 году, когда Франция примет Летние Олимпийские игры.

Заключительный этап усилий по обеспечению безопасности его конструкции включал укрепление поврежденных огнем сводов деревянными арками, сообщило государственное агентство, ведущее работы, добавив, что оно соблюдает сроки, намеченные Макроном. В Соборе Парижской богоматери будет восстановлен его прежний дизайн, включая 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюк в середине 1800-х годов и для которого были выбраны новые породы дерева, уточняет Guardian.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Ожидается, что восстановительные работы начнутся до конца года после проведения тендера по заявкам строительных компаний. До этого в сентябре начнется очистка внутренних стен и пола здания, говорится в сообщении агентства.

Разрушительный пожар в Нотр-Дам вызвал шок во Франции и по всему миру. Тысячи ошеломленных парижан и шокированные туристы наблюдали за тем, как пожарные пытаются справиться с настоящим огненным бедствием в центре Парижа.