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18.09.2021 20:07
Рубрика: В мире

В Париже завершены подготовительные работы для реставрации Нотр-Дама

Текст: Максим Макарычев
Фото: THOMAS SAMSON/EPA Фото: THOMAS SAMSON/EPA
Фото: THOMAS SAMSON/EPA

В Париже в субботу, 18 сентября, были завершены строительные работы по укреплению Нотр-Дама, что позволит начать реставрацию Собора Парижской богоматери через два года после того, как пожар уничтожил значительную часть национального достояния Пятой Республики. Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет перестроен. Позже он пообещал открыть его для верующих и посетителей к 2024 году, когда Франция примет Летние Олимпийские игры.

Фото: AP
Нотр-Дам откроют в 2024 году

Заключительный этап усилий по обеспечению безопасности его конструкции включал укрепление поврежденных огнем сводов деревянными арками, сообщило государственное агентство, ведущее работы, добавив, что оно соблюдает сроки, намеченные Макроном. В Соборе Парижской богоматери будет восстановлен его прежний дизайн, включая 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюк в середине 1800-х годов и для которого были выбраны новые породы дерева, уточняет Guardian.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Ожидается, что восстановительные работы начнутся до конца года после проведения тендера по заявкам строительных компаний. До этого в сентябре начнется очистка внутренних стен и пола здания, говорится в сообщении агентства.

Разрушительный пожар в Нотр-Дам вызвал шок во Франции и по всему миру. Тысячи ошеломленных парижан и шокированные туристы наблюдали за тем, как пожарные пытаются справиться с настоящим огненным бедствием в центре Парижа.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери РГ-Видео

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