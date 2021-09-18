В России стартовал второй день голосования на выборах разного уровня. Россиянам за три дня предстоит решить судьбу 31 тысячи мандатов - наряду с думской кампанией проходят прямые выборы глав девяти регионов, а в 39 субъектах Федерации выбирают новые составы заксобраний.

Избирательный процесс продлится по 19 сентября включительно, участки (их почти 96 тыс.) будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. В списки избирателей внесено более 108 миллионов человек. По информации Центризбиркома, граждане получают до девяти бюллетеней в зависимости от того, где голосуют.

Жители семи регионов могут отдать голоса онлайн. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Всего в списки дистанционного электронного голосования было внесено 2,65 млн человек. Кстати, этой возможностью уже воспользовался глава государства.

Проголосовать по месту нахождения с помощью технологии "мобильный избиратель" выразили желание более 3,5 миллиона человек.

Предварительные итоги выборов в Госдуму восьмого созыва ЦИК планирует огласить в полдень 20 сентября. В кампании этого уровня участвует 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они расположились в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Кроме того, 10 кандидатов борются за думские мандаты в порядке самовыдвижения. Всего в федеральной кампании участвуют 5832 кандидата, и на одно место в ГД претендуют 13 человек.

В ходе первого дня голосования в ЦИК сообщали, что серьезных жалоб пока не поступало. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 мск в целом составила 9,16%. Такой показатель ее заместитель Николай Булаев назвал традиционным.

После ЦИК сообщил, что явка на парламентских выборах в РФ на 20:00 первого дня голосования составила 16,85%.

А в онлайн-форме граждане проявили куда более высокую активность. По информации на 16:00 мск показатели были такие: Курская область - 55,46%, Мурманская - 59,27%, Нижегородская область - 47,17%, Ростовская - 50,12%, Ярославская - 63,05%, Севастополь - 46,63%, Москва - 36,01%.

Выборы продолжают оставаться под прицелом: как заявляла Элла Памфилова, на портал федеральной платформы онлайн-голосования в первый день шли серьезные интернет-атаки, 50% из них - из США. То же самое сообщалось и про аналогичный сайт в Москве. Однако процесс голосования не останавливался, атаки были отражены.